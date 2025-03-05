SHAMAN прокомментировал отказ зарегистрировать его бренд "Я русский"

Певец SHAMAN заявил, что подал документы в Роспатент в 2024 году на регистрацию бренда "Я русский", "чтобы привлечь внимание к тому, что название его хита используют в корыстных целях".

Ранее сегодня стало известно: Ярославу Дронову (настоящее имя артиста) в регистрации товарного знака отказано.

По словам Дронова, которые приводит РИА Новости, он "изначально понимал, что регистрация бренда "Я русский" была невозможна, и сознательно шел на определенные риски".

"Отказ Роспатента мне в регистрации бренда дает гарантию, что название моей песни "Я русский" не достанется никому", - заключает исполнитель.

Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»

Дронову 33 года. Родился в Новомосковске. Карьеру начал в 2013-м. Сингл "Я русский" выпустил в 2022 году.