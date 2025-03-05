Звезда «Сумерек», актер Роберт Паттинсон заявил, что уснул с ножами в руках из-за просмотра хоррора. Об этом он сообщил в интервью YouTube.

Роберт Паттинсон рассказал, что боится смотреть фильмы ужасов, однако актеру пришлось побороть страх ради работы.

«Я действительно очень испугался: думал, что кто-то ломится в дом. И вот я сидел на диване с двумя кухонными ножами, ожидая, когда войдет человек. А потом я уснул на диване, практически воткнув их себе в шею», — высказался актер.

8 июня 2024 года стало известно, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус расписались после рождения ребенка.

В начале января появилась информация, что знаменитости организовали свадебную церемонию на курорте на Карибских островах. По словам сотрудницы комплекса, семья пары присутствовала на торжестве. Дочь Паттинсона и Уотерхаус также была на мероприятии. Для нее родители выбрали «нарядное платье».

19 ноября 2023 года Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Coronoa Capital в Мексике. В декабре Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.