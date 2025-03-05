Актер Никита Джигурда в интервью NEWS.ru заявил, что нашумевшая «голая» вечеринка в декабре 2023 года проходила на 666-й день специальной военной операции и являлась сатанинским обрядом. По его мнению, часть участников, включая Анастасию Ивлееву, не подозревали об истинном смысле данного мероприятия, поскольку деньги выделялись «третьими лицами».

Ставлю в известность, если вы вдруг не в курсе. «Голая» вечеринка проводилась на 666-й день после начала СВО. Часть участников не ведали, что участвуют в сатанинском обряде. Допустим, Настюшенька моя любимая, Ивлеева, не знала. Деньги выделяются на все это третьими лицами. А потом обвиняют тех, кто выполнял [организаторские функции], — заявил артист.

Он добавил, что «черная месса» проводилась для того, чтобы Россия проиграла в СВО. Сам Джигурда на «голой» вечеринке не присутствовал. Он уточнил, что его не приглашали.

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Ранее собеседник NEWS.ru выразил мнение, что следующим президентом Украины может стать Алексей Арестович, который по приходе во власть обнародует неприглядную правду о Зеленском. Далее, как считает Джигурда, Зеленского ждет неминуемая расплата: тюрьма, бегство из страны или смерть.

Шоумен также сообщил, как много лет назад украинский политик Олег Тягнибок предлагал ему баллотироваться в депутаты Верховной рады. По словам актера, он тогда спросил, останется ли русский язык государственным на Украине, и, получив отрицательный ответ, отказался от этого предложения.