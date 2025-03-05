Актер Юра Борисов получил подарки от организаторов «Оскара» на 19 млн рублей
Актер Юра Борисов получил подарки от организаторов «Оскара» на 19 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.
После церемонии премии «Оскар» всем актерам, получившим номинацию, вручили подарочные наборы. В них входят сертификат на отдых либо на Мальдивах, либо на Шри-Ланке, сертификат на частное шоу иллюзиониста, контурную пластику, а также брендовая одежда.
Помимо этого, номинанты получили сертификаты на ремонт домов, пострадавших во время пожаров в Лос-Анджелесе.
По информации источника, первая часть подарков оценивается в 19 млн рублей.
Также после премии состоялся ужин, меню которого оценивается в 53 млн. Актеров кормили не только привычными блюдами, но и статуэтками «Оскара» из копченого лосося с черной икрой белуги.