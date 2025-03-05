Актер Юра Борисов получил подарки от организаторов «Оскара» на 19 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

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После церемонии премии «Оскар» всем актерам, получившим номинацию, вручили подарочные наборы. В них входят сертификат на отдых либо на Мальдивах, либо на Шри-Ланке, сертификат на частное шоу иллюзиониста, контурную пластику, а также брендовая одежда.

Помимо этого, номинанты получили сертификаты на ремонт домов, пострадавших во время пожаров в Лос-Анджелесе.

По информации источника, первая часть подарков оценивается в 19 млн рублей.

Также после премии состоялся ужин, меню которого оценивается в 53 млн. Актеров кормили не только привычными блюдами, но и статуэтками «Оскара» из копченого лосося с черной икрой белуги.