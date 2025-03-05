Российская певица Клава Кока перечислила требования к будущему избраннику. Своим мнением она поделилась в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Если мужчина не умеет заправлять кровать, мыть за собой посуду, не раскидывать вещи — сразу домой к маме на перевоспитание», — заявила артистка.

Кока добавила, что ценит в партнере хозяйственность и не станет «бегать с тряпками» за человеком, привыкшим к беспорядку.

«Если ради любимого человека ты не готов стараться быть лучше — это красный флаг. Любовь — это труд», — пояснила Кока.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не появился бы на одной сцене с Клавой Кокой, и удивился отсутствию вкуса у ее поклонников.