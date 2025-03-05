Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»

Telegram-канал Baza сообщил, что певец Shaman (Ярослав Дронов) получил от Роспатента уведомление об отказе в регистрации товарного знака «Я русский». По данным канала, отказ предварительный и его можно попытаться оспорить.

По информации Baza, у заявки певца в базе Роспатента появился статус «Уведомление о результатах проверки соответствия». Патентный поверенный Кирилл Митягин рассказал каналу, что такой формулировкой обозначают предварительный отказ в регистрации. Если бы заявку одобрили, у нее появилась бы пометка «Решение о регистрации».

Baza утверждает, в Роспатент поступили многочисленные обращения общественников, выступавших против регистрации знака «Я русский». Telegram-канал отмечает, что у юристов певца есть полгода, чтобы оспорить аргументы Роспатента. В случае окончательного отказа заявитель сможет обратиться в Палату по патентным спорам и суд.

Осенью 2024 года появилась информация, что Shaman подал заявку на регистрацию товарного знака «Я русский». Проект «РБК Вино» сообщил, что поданы были две заявки, которые позволили бы выпускать алкогольные напитки, снеки, косметическую продукцию и другие товары.

В пресс-службе артиста объясняли, что заявка была подана, чтобы никто другой не мог использовать название песни Shaman «Я русский» в качестве бренда. Представители певца заявили, что такие попытки уже предпринимались, и подчеркнули, что о выпуске какой-либо продукции под этим брендом «пока говорить рано».