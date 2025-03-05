Жерар Депардье снова стал жертвой мошенников

Telegram-канал Mash сообщает, что мошенники оформили на французского актера Жерара Депардье еще два микрокредита на суммы в 30 и 15 тысяч рублей. По данным Mash, теперь актер должен российским микрофинансовым организациям 50 тысяч рублей с процентами.

Как утверждает Telegram-канал, один из микрозаймов был оформлен в Москве, другой - в Санкт-Петербурге. На прошлой неделе появилась информация, что злоумышленники оформили на Депардье микрокредит на пять тысяч рублей. По информации Mash, эта задолженность числится за французом с февраля 2024 года.

Однако представитель Жерара Депардье Арно Фрилле в беседе с журналистами опроверг эту информацию. Он заявил, что данные о долгах были проверены и в результате «вообще ничего» не обнаружилось.

В январе 2013 года Депардье получил российское гражданство. В 2016 году актер открыл в Саранске обновленный кинотеатр и культурный центр своего имени. Там он произнес речь и заявил, что «горд тем, что живет в Саранске». СМИ писали, что Депардье прописан в Саранске и состоит там на налоговом учете.