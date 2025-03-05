Охранник наступил на платье Виктории Бекхэм стоимостью 990 фунтов

Виктория и Дэвид Бекхэмы посетили гала-ужин во Франции в честь начала Недели моды в Париже. Этот вечер можно было бы назвать идеальным, если не конфуз с нарядом экс-«перчинки».

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Когда пара возвращалась в отель, охранник, шагавший позади Виктории, наступил на шлейф ее черного гламурного платья. Бекхэм остановилась и обернулась, чтобы посмотреть, что же там произошло. Фотографии с конфузом опубликованы в издании Daily Mail. К слову, стоимость платья Виктории — 990 фунтов стерлингов. В переводе на наши деньги это около 113 тысяч рублей.

Пользователи Сети посмеялись над этим неловким моментом.

«Держу пари, Виктория была в ярости. Но никто не виноват, что она не может нормально ходить в этом дурацком платье и туфлях. Смешно», «Ее одежда всегда слишком длинная. Может быть, ей просто нравится подметать тротуар, пока она идет», «Носите то, что подходит по размеру», — прокомментировали читатели.

Вчера Виктория порадовала фанатов давним семейным фото. На снимке «перчинка» широко улыбалась, держа на руках маленького сына Бруклина. Вчера старшему наследнику звездной четы исполнилось 26 лет.