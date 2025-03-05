Стало известно, почему Кейт Уинслет получила травмы на съемках фильма

Британская актриса Кейт Уинслет наверняка получила множество синяков во время съемок известной любовной сцены в мелодраме «Маленькие дети» в 2006 году. Убежденность в этом выразил ее партнер по фильму Патрик Уилсон.

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По его словам, при производстве данного эпизода, действие которого разворачивается в прачечной, не были задействованы дублеры — поэтому в какой-то момент Уинслет сильно «ушибла попу». Кроме того, в те времена киностудии еще не прибегали к услугам специалистов по постановке постельных сцен.

«Скажем так: я не снимался в подобных сценах со времен #MeToo и появления координаторов по постели. Я чувствую себя немного динозавром, когда дело доходит до [появления] в любовных сценах», — цитирует Уилсона The Daily Mail.

Уилсон подчеркивает: он уверен, что оставил на теле Уинслет «много синяков». Впрочем, возможные грубости никак не повлияли на их отношения — даже спустя много лет актер восхищается своей коллегой.