Гитарист группы Sex Pistols заявил, что готов помириться с экс-коллегой Роттеном

Гитарист легендарной панк-группы Sex Pistols Стив Джонс заявил, что готов примириться со своим экс-коллегой по коллективу Джонни Роттеном (настоящая фамилия — Лайдон). К текущему моменту музыканты не общаются уже 17 лет.

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Напомним — Sex Pistols были основаны в 1975 году и распались уже в 1978. За это время они успели записать всего один студийный альбом, ставший важной вехой в истории панк-рока. С тех пор Роттен активно пытался препятствовать использованию песен группы в фильмах и телешоу. Отношения между ним и его бывшими соратниками по сей день остаются напряженными.

Однако теперь Джонс призывает Роттена помириться — аргументируя это тем, что за последние годы он многое в жизни переосмыслил.