Раскрыт гонорар осудившего СВО певца Максима Леонидова

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец Максим Леонидов получает до трех миллионов рублей за выступление. Об этом сообщает сайт «Страсти».

В 2022 году Леонидов высказался против проведения специальной военной операции (СВО) и объявил о переезде в Израиль, а также публиковал в соцсетях песни на украинском языке. Однако в 2023-м стало известно, что музыкант вернулся в Россию.

По словам Дворцова, Леонидова стали реже приглашать на корпоративы, а сам артист предпочитает не появляться в медиа. «Он дает концерты, но чуть меньше, чем раньше. Гонорары были от 500 тысяч до трех миллионов рублей за выступление», — рассказал продюсер.

Ранее сообщалось, что российский певец Алексей Воробьев заработает на своем концерте более 6,4 миллиона рублей.