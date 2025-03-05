Раскрыт гонорар осудившего СВО певца Максима Леонидова

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец Максим Леонидов получает до трех миллионов рублей за выступление. Об этом сообщает сайт «Страсти».

Раскрыт гонорар осудившего СВО певца Максима Леонидова
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В 2022 году Леонидов высказался против проведения специальной военной операции (СВО) и объявил о переезде в Израиль, а также публиковал в соцсетях песни на украинском языке. Однако в 2023-м стало известно, что музыкант вернулся в Россию.

По словам Дворцова, Леонидова стали реже приглашать на корпоративы, а сам артист предпочитает не появляться в медиа. «Он дает концерты, но чуть меньше, чем раньше. Гонорары были от 500 тысяч до трех миллионов рублей за выступление», — рассказал продюсер.

Ранее сообщалось, что российский певец Алексей Воробьев заработает на своем концерте более 6,4 миллиона рублей.

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