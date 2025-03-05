Огромная надувная кукла с лицом и телом Ким Кардашьян появилась в Нью-Йорке

На Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась надувная кукла с лицом и формами Ким Кардашьян. Как пишет The Daily Mail, циклопических размеров статую разместили на главной площади города в рамках рекламной компании принадлежащего Кардашьян бренда SKIMS.

«Инсталляция посвящена новой коллекции купальников, и надувная кукла с большой грудью одета в дерзкий синий бикини», — отмечает издание.

Руки куклы расположены над головой, а под ней находится синяя табличка с логотипом бренда.

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После установки инсталляции Кардашьян столкнулась со шквалом критики — фанаты начали массово осуждать маркетинговое решение в Сети. Так, один из них написал, что кукла Ким «выглядит смущенной». Другие назвали резиновую статую «ужасающей» и пошутили, что зрителям следует «бежать, спасая свои жизни».

Также некоторые пользователи обратили внимание на то, что в центре Нью-Йорка довольно много детей, в потребности которых едва ли входит созерцание внушительного надувного бюста Кардашьян. Другие назвали куклу «безвкусной» и пожурили Ким за нереалистичное изображение женского тела.