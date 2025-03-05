Яну Рудковскую шокировали рассказы девушек, обвинивших Оксимирона* в насилии

Яна Рудковская не прошла мимо скандала вокруг рэпера Оксимирона*, которого обвинили в растлении несовершеннолетних. Жертвы подробно рассказали свои истории взаимоотношений с Мироном Федоровым в свежем выпуске подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой. По словам одной из них, Виктории Кучак, с рэпером она познакомилась в соцсетях. Тогда девушке было 13-14 лет. Они общались на протяжении трех лет, пока Мирон, как утверждает Кучак, не изнасиловал ее на своем концерте — на тот момент ей было 16 лет. Другой героине подкаста, Виктории Михайловой, Федоров открыто намекал на действия сексуального характера и даже «давал задания» — присылать ему интимные фото. На тот момент Михайлова училась в 9-м классе.

«Просто даже читать противно…» — отреагировала на скандал Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

Продюсер дала понять, что от рэперов публика и так не ждет высокоморального поведения и, как правило, закрывает глаза на многое, но некоторые все равно в какой-то момент переходят границы дозволенного.

«От многочисленных скандальных реперов а-ля P.Diddy (разных масштабов) требуется только не бить и не насиловать женщин и детей. И даже с этим минимумом некоторые не справляются! Очень актуальна песня Кендрика Ламара про Дрейка и у нас тоже… Рэпера и иноагента Оксимирона сразу трое девушек обвинили в домогательствах и изнасиловании в период с 2008 по 2013 годы. Вика, Вера и еще одна Вика рассказали на подкасте, что в момент знакомства с музыкантом им было по 13 и 15 лет. Он звал девочек на свои концерты, тусовки, просил отправлять интимные фото и принуждал к сексу. Это как?!» — написала шокированная Яна Рудковская.

К слову, сам Оксимирон* пока никак не отреагировал на обвинения в свой адрес.

* Признан иноагентом в РФ.