Глюкозу снова заподозрили в употреблении наркотиков

Российскую певицу Глюкозу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) снова заподозрили в употреблении запрещенных веществ после того, как в сеть попало видео, на которых артистка странно себя ведет. Соответствующими кадрами делится Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что после просмотра видеоролика пользователи заключили, что «певица невменяемая». Сама исполнительница на данный момент не прокомментировала новые обвинения в свой адрес.

В октябре Чистякова-Ионова дала первый комментарий после скандала с наркотиками.

До этого сообщалось, что певицу оштрафовали за употребление наркотических веществ.