Ирину Шейк высмеяли за фото с приподнятой грудью

Супермодель Ирина Шейк снялась с приподнятой грудью на пляже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ирина Шейк позировала в черных шортах и топе с приподнятой грудью. Волосы она собрала в высокий пучок и сделала макияж с красной помадой. Съемка прошла на пляже у океана. Однако поклонники не оценили образ модели и высмеяли за топ.

«Бомба», «Странный топ», «Выкатила глаза на пляже», «Соблазняет одним взглядом», — написали они.

В феврале издание Page Six написало, что Ирина Шейк сошлась с бывшим мужем Жизель Бюндхен, спортсменом Томом Брэди.

«Том и Ирина снова начали встречаться и готовы посмотреть, к чему это приведет. Они разговаривали по телефону. Сейчас ни у кого из них нет серьезных отношений, так почему бы не отправиться в совместное путешествие?» — сообщил инсайдер издания.

В ноябре 2023 года появились первые слухи о расставании пары. Затем Ирина Шейк была замечена в квартире Брэди в черном кожаном наряде. А в декабре того же года спортсмен забрал супермодель из ее отеля во время Art Basel в Майами. Знаменитости также были замечены во второй раз на эксклюзивной вечеринке Леонардо Ди Каприо.