Никита Джигурда подал жалобу в Конституционный суд

Актер Никита Джигурда обратился в Конституционный суд (КС) России, чтобы оспорить норму Гражданского кодекса об основаниях наследования. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на адвоката актера Илью Цитренко.

По данным «Ведомостей», в своем заявлении Джигурда обращает внимание на неопределенность в вопросе применения иностранных завещаний в России. КС зарегистрировал жалобу актера, но еще не принял ее к рассмотрению.

Как отмечает газета, обращение Джигурды в КС связано с наследством, оставленным предпринимательницей Людмилой Браташ. Женщина скончалась в 2016 году.

В 2017-м появилась информация, что Браташ оставила семье Джигурды три квартиры в Москве и одну в Париже по завещанию, составленному в Париже. Предпринимательница была подругой актера и его жены Марины Анисиной, а также крестной их старшего сына.

Как отмечают «Ведомости», родная сестра Браташ Светлана Романова инициировала иск о том, что наследницей является она, и суд встал на ее сторону. Газета отмечает, что супруги пытались добиться признания Романовой недостойной наследницей, но суд им в этом отказал.

В то же время суд отклонил встречный иск Романовой о признании парижского завещания недействительным. В марте 2024 года Кунцевский суд взыскал с актера и его жены полмиллиона рублей в пользу Романовой в качестве компенсации расходов на юриста.

По словам Цитренко, проблема с завещанием возникла, так как суд счел документ не соответствующим российским нормам. В жалобе в КС Джигурда апеллирует к нормам закона, согласно которым завещание, составленное в другой стране, действует на территории РФ, если оно соответствует законам той страны, где оно было составлено.

Партнер семейной практики Key Consulting Group Наталья Бигвава рассказал «Ведомостям», что завещания, составленные за границей, будут считаться действительными в России при условии перевода на русский язык с нотариальным удостоверением и проставлением апостиля на оригинале документе.

Старший партнер адвокатского бюро «Дубровская, Кузнецова и партнеры» Марина Дубровская считает, что проблемой стало отсутствие оригинала завещания - из-за этого у судов не было возможности исследовать его подлинность и проверить документ на соответствие французским законам.