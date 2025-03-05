Концерт российского рэпера перенесли после жалоб общественников

Российский рэпер OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) объявил о переносе своих выступлений в Омске и Новосибирске. Об этом артист сообщил в личном Telegram-канале.

По словам Ляхова, он был вынужден «уступить даты» концертов на G-Drive Арене.

«Приоритетом такого рода инфраструктурно важных площадок являются спортивные события, представляющие особую важность для региона», — пояснил артист.

Концерты в Омске и Новосибирске были назначены на 5 и 6 марта соответственно. Теперь они перенесены на осень, конкретные даты пока не выбраны.

За день до этого общественное движение «Совет Атаманов Казачьего Народа» призвало отменить выступление OG Buda в Омске. Активисты отметили, что творчество рэпера «пропагандирует разврат, наркотики, ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и нецензурную лексику».

Ранее стало известно, что представители общероссийского общественного движения «Офицеры России» попросили отменить концерт Дианы Арбениной в Оренбурге.