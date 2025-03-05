У Бурунова нашли миллионные долги перед ФНС

Российский актер Сергей Бурунов задолжал налоговой 10 миллионов 824 тысячи рублей. Федеральная налоговая служба (ФНС) уже предупредила артиста о риске блокировки счетов. Об этом в среду, 5 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

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Уточняется, что в данный момент на Бурунова оформлено только ИП, через которое он получает гонорары за съемки в фильмах. Других оформленных на него компаний нет. При этом, если в ближайшее время актер не погасит долг, ему также могут закрыть выезд за границу.

Telegram-канал отметил, что на принадлежащий Бурунову BMW X5 выписали девять штрафов за март в основном за превышение скорости на сумму девять тысяч рублей, которые также не оплачены.

17 февраля сообщалось, что ФНС выставила блогерше Анастасии Ивлеевой долг в размере 30 миллионов рублей. 23,5 миллиона рублей требуют и с ее бизнес-партнера Дмитрия Аникина — с ним Ивлеева основывала компанию «Капельница групп».