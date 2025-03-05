Девушку Павла Дурова заподозрили в беременности

Пользователи социальных сетей предполагают, что девушка основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, 24-летняя блогерша Юлия Вавилова может быть беременна. В Сети появилось видео, в котором стример случайно демонстрирует округлившийся живот.

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На съемках выпуска своего канала Вавилова не смогла отправить подарок в Telegram и отлучилась в соседнюю комнату, чтобы уточнить у, предположительно, Дурова, как это правильно сделать. Для этого она встала из-за стола, отчего ее силуэт на пару мгновений стал отчетливо виден.

При этом в октябре, когда предприниматель был задержан в Париже, Вавилова, как сообщалось, потеряла ребенка: сердце плода перестало биться на 10-й неделе. Она призналась, что им было трудно принять этот факт, к тому моменту пара уже свыклась с мыслью о потомстве.

Сам Дуров также подтвердил информацию о том, что Вавилова была беременна, но все закончилось трагедией. По словам предпринимателя, с момента его ареста девушка находилась в состоянии серьезного стресса. О ее положении он узнал спустя несколько дней после своего задержания, когда возлюбленная, соблюдая рекомендации врача, не явилась в полицию на допрос.

Тем временем Ирина Болгар, называющая себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, поздравила его с днем рождения необычным способом. Блогер опубликовала видео с французской тюрьмой — замком Иф, расположенном недалеко от Марселя, намекая на инцидент с задержанием.