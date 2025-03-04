Самбурская рассказала, почему не вышла замуж за абьюзера

Актриса и певица Настасья Самбурская рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, что достигла успехов в творчестве, но пока не может устроить личную жизнь, пишет «Комсомольская правда».

По ее словам, одно время она встречалась с «нарциссом и абьюзером». Отношения длились почти год, молодой человек окружил ее заботой, уделял повышенное внимание, она даже думала завести с ним детей.

Затем он показал свой характер, стал устраивать истерики на пустом месте, и отношения распались, уточнила актриса.

Артистка заметила, что в последние годы ей удалось сосредоточиться на действительно значимых проектах. Она добавила, что ее стали чаще снимать в лентах.

«Я стала больше сниматься, соответственно, у меня как-то, наверное, меньше времени на какую-то дурь осталось, на доказательство кому-то там чего-то. Как будто бы я себе уже все доказала», — заметила Самбурская.

Певица отметила, что ей нравится носить дорогие вещи, шить платья, носить дорогие украшения. Вместе с тем, на Новый год она может купить пиво, мойву и «жирануть».

Самбурская рассказала, что «хорошая женщина, уже готова рожать детей и прочее». Она добавила, что летом 2024 года встретила идеального мужчину, но все же не вышла за него замуж.