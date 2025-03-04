Виктория Романец раскрыла, сколько ей платили в «Доме-2»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», как и недавно обещала, упорно работает над собственной трансформацией и уже демонстрирует первые результаты. Из внешних перемен мы отметили новый цвет волос: черные Вика перекрасила в каштановые с бордовым оттенком. Также девушка «переделала» губы, чтобы они выглядели более естественно. Помимо этого Романец активно работает над фигурой. Сначала она съездила на несколько дней в оздоровительный центр, где прошла курс процедур для тела и перенастроила организм на правильное питание. Подключила Виктория и спорт, так что теперь тренируется в зале до седьмого пота.

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А еще мы заметили, что бывшая участница скандальной телестройки стала по-другому вести cоцсети. Теперь она выкладывает больше личного контента, ежедневно демонстрируя новый образ жизни — без сладкого мучного и без алкоголя, кстати. Также Вика чуть меньше рекламирует что-то в своем аккаунте, больше улыбается и мягче и честнее общается с аудиторией. Так, например, Романец взяла и рассказала вдруг, сколько она зарабатывала в телепроекте «Дом-2», который и принес ей популярность в Сети.

«86 000 рублей в месяц. Но я туда не за зарплатой шла. Я первые три месяца даже не знала, что она есть», — заявила Виктория, отвечая на вопросы в сторис.

К слову, сегодня девушка отчиталась, что снова приехала в оздоровительный центр и настраивается там на лечебное голодание, рассчитанное на три дня. В целом поддерживаем: лучше зачастить в оздоровительный центр, чем в операционную пластического хирурга, чем грешат многие выпускницы «Дома-2».