«Дьявол в меня вселился»: бывший муж угрожает «Миссис России»

Обладательница титула «Миссис Россия – 2023» Наталья Оскар заявила, что получает угрозы от бывшего мужа. Она стала гостьей шоу «Пусть говорят» и рассказала, что боится за свою жизнь после ухода от избранника.

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Женщина пожаловалась, что ее преследует бывший возлюбленный, бизнесмен Роман Безматерных. Она убеждена, что он не смог свыкнуться с разрывом и хочет отправить ее в психиатрическую клинику.

Наталья делала записи во время скандалов с мужем и обнародовала их в студии шоу. На кадрах слышно, как он истошно кричит.

«Я не хочу жить, не хочу! Если дьявол в меня вселился, убей меня! Господь! Просто выключи мое сердце, не мучай меня…» – говорит Роман.

Оскар вспоминает, что в тот вечер ничего особенного не случилось, но Роман сорвался просто так. Она пыталась ему помочь, но он отбивался. Проблемы в семье были и раньше, но после победы в конкурсе стало только хуже.

«Я была верной женой на протяжении всего нашего брака — три года, не ходила по клубам, барам, все время была с мужем. У него же было сильное желание мной полностью управлять. А мне хотелось развиваться», – поделилась модель.

Она просила мужа дать ей возможность выступать и писать песни, но он только злился. Успех и победу он считал опасностью для брака. В какой-то момент женщина приняла решение развестись, это случилось в апреле 2024 года. Последней каплей для нее стали издевательства Романа по отношению к ребенку.

Оскар рассказала, что дочь расплакалась, когда ждала приезда друзей и пиццы. Она вышла во двор, куда заезжал Роман. Он увидел другую машину и стал выталкивать ее. Девочка не могла сдержать слез. Мужчина не теряет надежды воссоединиться с бывшей женой.

«Роман так и сказал: „Я буду с ней судиться 10 лет, чтобы она потеряла все и пришла ко мне, приползла на коленях. А после публичных извинений родила мне сына“», — добавила она.

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