Журналистку Ксению Собчак сравнили с пенсионеркой из-за юбки. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

© Telegram-канал «СОБЧАК»

Ксения Собчак позировала в пестрой юбке, рубашке в горох от бренда Dries Van Noten и поясе от Prada. Образ дополнил золотой браслет, массивные серьги, клатч и черные босоножки. Однако поклонники не оценили образ.

«Юбку пенсионерки», «Увольте стилиста», «Образ вас старит», — написали они в комментариях.

До этого Ксению Собчак раскритиковали за образ в дизайнерской шубе. Журналистка снялась в рыжей длинной шубе, которую дополнила темным кардиганом, фиолетовой рубашкой с геометрическим принтом, юбкой-миди, поясом с бахромой, массивными серьгами и ботильонами на платформе. Телеведущая также добавила к образу сумку Bottega Veneta и кожаный галстук той же марки.

Недавно Ксения Собчак в «голой» блузе пришла на день рождения мужа Светланы Бондарчук. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.