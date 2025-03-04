Бизнесмен расторг помолвку с Дианой Шурыгиной

Бизнесмен Святослав Гусев сообщил в беседе с VOICE, что расторг помолвку с блогершей Дианой Шурыгиной.

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Гусев объяснил, что у них были проблемы в отношениях. Предприниматель заявил, что стал инициатором разрыва. Они пытались помириться, но ничего не вышло. Бизнесмен признался, что не жалеет о расторжении помолвки.

Как отметил Гусев, сейчас они с Шурыгиной общаются по полдня.

«Мы такие бывшие, которые могут сойтись в любой момент. У нас не было жестких причин — никто никого не избил, не изменил, не предал, не обманул. Не было ничего такого, чтобы отложилось в голове наверняка. У нас, скорее, история о том, что мы характерами не притерлись, кто-то из нас, возможно, ожидал несколько другого формата отношений», — поделился бизнесмен.

Гусев признался, что хотел завести детей с Шурыгиной. Они предпринимали попытки сделать это с осени 2024 года, однако ничего не получилось. Как отметил предприниматель, с медицинской точки зрения у них проблем нет. Он уточнил, что у него уже есть ребенок от прошлых отношений.