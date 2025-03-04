Анна Семенович поделилась мнением о токсичных отношениях

Популярная певица Анна Семенович в очередной раз провела «вопрос-ответ» в своей соцсети, где ответила на вопросы подписчиков. Один из них касался того, что делать, когда тебя не слышат и не верят в тебя. На это певица ответила четко и однозначно: такие отношения нужно прекращать.

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«Из таких отношений надо уходить! Человек заводит отношения, чтобы ему было легче, а не для того, чтобы терпеть унижение,» — подчеркнула Семенович.

Ее слова адреовывались тем, кто сталкивается с негативом и непониманием в личной жизни.

Ранее сообщалось, что жених Семенович Денис Шреер взял на себя все расходы по организации дня рождения для Анны. СМИ также писали, что возможно в свой день рождения Анна получит предложение руки и сердца, однако этого не произошло.