В отношении певицы Максаковой* составили еще один протокол

Таганский суд Москвы завел новый протокол в отношении оперной певицы Марии Максаковой* (признана иностранным агентом в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Рассмотрение нового протокола запланировано на 14 апреля. Поводом для разбирательства стало подозрение в неисполнении закона об иноагентах. Теперь певице грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

При этом, в отношении Максаковой* уже возбуждено уголовное дело по нескольким обвинениям. Певицу подозревают в нарушении части 2 статьи 330.1 УК РФ — «уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», а также по пункту «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». Согласно решению суда, певица была заочно арестована, а также объявлена в международный розыск.

*признана иноагентом в России.