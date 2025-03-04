Катя Гордон прокомментировала обвинения экс-супруга в изнасиловании

В Сети разразился скандал: девушка заявила, что в 15 лет назад подверглась насилию со стороны телеведущего Александра Гордона, воспользовавшегося ее состоянием опьянения. Журналистка Катя Гордон, бывшая жена телеведущего, не осталась в стороне и заступилась за бывшего партнера.

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По словам предполагаемой жертвы, инцидент произошел, когда ей было 17 лет. Девушка любила программу «Закрытый показ» и связалась с ведущим по электронной почте. Их переписка длилась несколько месяцев, прежде чем Александр Гордон якобы пригласил девушку на личную встречу, где предложил выпить.

Жертва насилия отметила, что не употребляла алкогольные напитки до того вечера, поэтому быстро опьянела. По ее словам, тогда популярный ведущий и воспользовался ситуацией.

На сторону Александра встала его бывшая супруга Катя. Она заявила, что телеведущий никогда не было склонен к насилию.

— В этот период жизни я еще следила за тем, что происходит с ним. И я вам могу сказать, что скорее девушки пытались изнасиловать его, вешаясь ему на шею, особенно когда он был чуть пьян. Поэтому я скорее поверю в ту историю, что в далеком 2010-м кто-то изнасиловал Гордона, чем наоборот. Не верю, и полагаю, что девушка врет, — рассказала Катя Гордон в разговоре со Starhit.

Александра Гордона часто критикуют за его скандальное поведение. Так, эфир программы «Закрытый показ» с телеведущим закончился перепалкой. Актер Никита Кологривый, исполнивший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» роль Кощея, в первые минуты шоу вступил с ведущим в конфликт.