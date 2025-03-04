Раскрыта стоимость двухэтажной квартиры Настасьи Самбурской

Двухэтажная квартира актрисы и певицы Настасьи Самбурской стоит более 38 миллионов рублей. Цену недвижимости раскрыла риелтор Наталья Малышева, пишет Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о квартире в Москве, которую показала артистка во время интервью Ксении Собчак. Жилье состоит из двух уровней: площадь первого этажа достигает 60 квадратных метров, а второго — 40 квадратных метров. Помимо этого, есть выход на террасу в 30 «квадратов».

Ранее Самбурская призналась, что продюсер Виктор Дробыш не помогал ей купить квартиру — он лишь рассказал о своих знакомых застройщиках, у которых посоветовал приобрести жилье. При этом скидку актрисе не сделали.

Артистка рассказала, что смогла позволить себе недвижимость благодаря рекламе комплекса и бартеру со знакомыми продюсера. Кроме того, ей пришлось взять рассрочку.