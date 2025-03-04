Мать Shaman рассказала об общении с внучкой

Мать певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN, Людмила Дронова рассказал об общении с внучкой Варварой. Ее слова приводит Telegram-канал «НеМалахов».

По словам женщины, на данный момент она не общается с дочерью артиста.

«А раньше я всегда была рядом с Варей. Я для этого и приехала в Москву, чтобы находиться рядом. Потом не знаю, что там произошло. Но Варя приезжала ко мне», — рассказала мать артиста.

Дронова отметила, что бывшая жена певца Марина одна воспитывала дочь.

«Ярослав, конечно же, материально помогает, но редко видит ее. Я Марине только благодарна. Мы с ней очень хорошо общались, все говорили, что мы как подружки. Вот просто так сложилось», — добавила она.

Мать исполнителя подчеркнула, что ей хочется быть бабушкой и жалко упускать время, «когда ребенок маленький».

«Просто чувствую, что Варя тоже этого хочет. Она просто приезжала ко мне и не хотела уезжать», — сказала Дронова, отметив, что не обижается из-за сложившейся ситуации.

Ранее SHAMAN прокомментировал обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в его адрес.