Пранкер Сорян осудил присвоение Киркорову звания «Певца года»

Блогер Сурен Каграманов (он же — пранкер Сорян) возмутился в Telegram-канале, что Филипп Киркоров победил в номинации «Певец года» на минувшей музыкальной премии «Виктория».

«У нас в стране певцы перевелись? Нам некого больше наградить этим званием? <…> Какой Киркоров «Певец года» в 2025 году? Ну какой Агутин «Композитор года»? Что выдающегося написано и что Киркоровым достойного спето?», — написал блогер.

Каграманов возмутился тем, что еще недавно Киркоров был в центре скандала из-за «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, а теперь стал «Певцом года». По словам блогера, «время Киркорова ушло» примерно в 2005 году. Он призвал исполнителя уйти со сцены, чтобы дать дорогу молодым артистам.

Блогер также порадовался, что исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова получила сразу две награды премии «Виктория» в номинациях «Песня года» и «Певица года».

Юбилейная Х Российская национальная музыкальная премия «Виктория» состоялась 1 марта 2025 года. Киркорову присвоили награду в категории «Певец года» за песню «Черная пантера», а в аналогичной женской номинации с песней «Матушка» награды была удостоена Татьяна Куртукова.