Певица Нюша рассказала горькую правду: «перестала чувствовать сердце»

Певица Нюша (настоящее имя - Анна Шурочкина, примечание ред.) призналась, что на фоне развода с Игорем Сивовым столкнулась с депрессией.

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Артистка рассказала, что некоторое время назад даже лечилась у специалиста.

«Тогда я максимально почувствовала, как будто я в пелене. Как будто я перестала чувствовать своё сердце, потеряла честность с собой. Мне важно было, чтобы кто-то меня разбудил», — рассказала певица в шоу «Дерзкая готовка» Лейсан Утяшевой.

Звезда подчеркнула, что развод был не основной причиной недомоганий, а скорее следствием её лечения. Нюша отметила, что проходила трансформационный период — в том числе после «чистки» алтайскими травами. Этот опыт перевернул ее сознание и «обнажил» проблемы, которые уже были.

«Сейчас, как я уже понимаю, это был важный для меня период. Генеральная уборка моего внутреннего мира. Естественно, туда попадал и развод. Это было связано с тем, что я сошла со своего основного пути. Это нельзя назвать ошибкой. Это был опыт, который мне был нужен, чтобы не повторять», — поделилась она.

Своё состояние в тот период Нюша сравнила с паническими атаками. Позже певица поняла, что в жизни много «сопротивлялась», а потому потеряла жизненные ориентиры.

«У меня стали под сомнения истины. На какое-то время я потеряла позитив, который был со мной на протяжении жизни. Я окунулась в депрессию, стала какие-то вещи осознавать. В какой-то момент этого всего было много, и каждая новая информация меня пугала. У меня лились слезы ручьём», — отметила артистка.

Напомним, что о разводе Нюши и Игоря Сивова в Сети заговорили ещё в 2023 году. Со временем певица перестала носить обручальное кольцо, чем подтвердила слухи. Долгое время звезды не называли причину своего решения, но позже артистка дала понять: отношения дали трещину после развода Сивова. Бывшие супруги остались в хороших отношениях и воспитывают двоих детей — дочь Серафиму-Симбу, рождённую в 2018 году, и сына Саффрона 2021 года рождения.