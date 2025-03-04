Клава Кока объяснила, с каким мужчиной не будет в отношениях

Певица Клава Кока объяснила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), с каким мужчиной не будет в отношениях.

Один из поклонников поинтересовался, важно ли Клаве Коке, чтобы ее возлюбленный был хозяйственным. Певица призналась, что ненавидит беспорядок, поэтому не сможет жить с неопрятным партнером.

«Если мужчина не научился мыть за собой посуду и заправлять кровать, не раскидывать вещи — сразу домой к маме на перевоспитание. У меня дома порядок, я ненавижу грязь, недельные скопления вещей, капли на зеркале и все такое», — написала поп-исполнительница.

Клава Кока также отметила, что не будет «бегать с тряпками» и убираться за другим человеком, если тот не привык к порядку. По мнению звезды, партнеры в отношениях должны идти друг другу навстречу и стараться быть лучше.

Прошлой осенью Клава Кока официально заявила в личном блоге о расставании с возлюбленным блогером Александром Повериным.

Поверин и Кока познакомились в шоу «Сердце Клавы», где сваха Роза Сябитова помогала артистке найти свою половинку. В этом проекте мужчины со всей России пытались завоевать симпатию исполнительницы. В итоге певица выбрала блогера. Артистка говорила, что готова создать семью с Повериным и родить от него детей.