Изменивший жене с Лерчек и Бьянкой рэпер оценил фильм «Анора»

Рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в изменах жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая), высказал свое мнение о победившем на премии «Оскар» фильме «Анора». Его слова приводит Telegram-канал «Super.ru».

Исполнитель выразил недоумение из-за того, что картина удостоилась множества наград.

«При всей моей любви к [российскому актеру] Юре [Борисову]. Пять "Оскаров"?» — высказался артист.

Ранее Natan заявил, что в случае развода с женой оставит ей и своим детям дом и большую часть доходов.