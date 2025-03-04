Jay-Z подал иск против женщины, обвинившей его в изнасиловании

Американский рэпер Jay-Z (настоящее имя Шон Картер) подал иск против женщины, обвинившей его в изнасиловании. Об этом сообщает телеканал ABC.

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Представитель рэпера утверждает, что женщина намеренно подала иск так, чтобы «причинить максимальную боль и страдания мистеру Картеру» и добиться от него денег.

Адвокаты Jay-Z считают, что их коллеги Тони Базби и Дэвид Фортни, представлявшие интересы женщины, руководствовались «жаждой наживы и пренебрегали истиной и самыми фундаментальными принципами человеческой порядочности».

В конце 2024 года Базби представил иск с обвинениями рэпера в изнасиловании 13-летней девочки. В иске Базби говорилось, что Jay-Z и его коллега-рэпер Шон «Дидди» Комбс напали на девушку на вечеринке MTV Video Music Awards 2000 года. 15 февраля 2025 года анонимная обвинительница отказалась от претензий к рэперу.

Jay-Z был уверен, что обвинения Базби специально приурочил к премьере фильма «Муфаса: Король Лев», где сыграла их с Бейонсе дочь, чтобы причинить артисту наибольшие неудобства.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.