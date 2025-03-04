Стас Барецкий вспомнил, как подарил девушке унитаз с цветами внутри на 8 Марта

Шоумен Стас Барецкий вспомнил, что установил девушке унитаз в качестве подарка на 8 Марта.

Его слова передает Life.ru.

«Старый я сам разбил, когда был пьяный. Преподнести подарок я решил тоже интересно: принес ей его на руках, а внутрь положил букет цветов. Когда она открыла дверь, я встал на колени и подарил все это», — поделился актер.

Барецкий также признался, что не считает правильным дарить женам дорогостоящие подарки на 8 Марта. По словам шоумена, задаривать девушек дорогими презентами нужно только в период ухаживаний. В семейных отношениях, уверен Барецкий, мужчина и без того «отдает заплату жене и детям».

«Не надо баловать жен, мы, мужчины, и так подарили им себя <…> Матери нужно дарить все, чего ей хочется. Мать — это главный человек в нашей жизни, это святое. Жена придет и уйдет, мать — никогда», — подытожил актер.

Недавно певец Прохор Шаляпин признался, что дарит возлюбленным свои обнаженные портреты на 8 Марта. Певец заявил, что считает себя самым главным подарком для своих избранниц.