Рэпера Oxxxymiron* обвинили в растлении несовершеннолетних

Рэпера Мирона Федорова*, известного как Oxxxymiron*, обвинили в совращении малолетних. Об этом рассказали героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой.

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Свою историю рассказала одна из пострадавших — Виктория Кучак, которая познакомилась с Oxxxymiron* в социальных сетях. На момент их общения ей было 13-14 лет, взаимоотношения с артистом продлились три года. Они прекратили связь, как только рэпер изнасиловал ее в возрасте 16-ти лет в своей гримерке после концерта.

Другая героиня подкаста, Виктория Михайлова, рассказала похожую историю: судя по скриншотам из ее переписки с Федоровым*, Oxxxymiron* открыто говорил о действиях сексуального характера и просил выполнить «задания», суть которых — прислать ему интимные фото в разных позах. На тот момент Михайлова училась в 9 классе.

Еще в декабре 2024 года автор подкаста попыталась связаться с Oxxxymiron* и узнать подробнее о ситуации, однако запрос остался без ответа, хоть артист и прочел ее сообщение.

Рэпер ранее был объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена в базе МВД, однако, по какой статье разыскивают рэп-исполнителя, не уточняется.

*Признан иностранным агентом на территории РФ.