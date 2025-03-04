Настасья Самбурская рассказала о помощи Дробыша при покупке квартиры

Продюсер Виктор Дробыш не помогал актрисе и певице Настасье Самбурской при покупке квартиры. Об этом артистка заявила в интервью Ксении Собчак, доступном для просмотра на YouTube.

По словам Самбурской, Дробыш только рассказал ей о своих знакомых застройщиках, у которых посоветовал приобрести жилье. При этом дисконтов звезде не предоставили.

«Я беру квартиру, стоит она определенное количество денег, то есть никаких скидок, ничего там не было. Ну, сколько метров здесь? Здесь, получается, первый этаж — 60 метров, второй этаж — 40 метров, но он изначально шел под 30, я 10 метров сверху нарастила. Ну, то есть 100 метров. Плюс терраска — еще 32 метра», — рассказала актриса.

Самбурская отметила, что смогла позволить себе квартиру благодаря рекламе жилого комплекса и бартеру со знакомыми Дробыша. Пришлось взять недвижимость в рассрочку. Кроме того, цена на жилье выросла на 20 процентов после договоренности, так как дом был сдан в эксплуатацию.

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