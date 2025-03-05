Любое высказывание Прохора Шаляпина — шедевр остроумия. В последнее время артист особенно часто реагирует на все события из мира шоу-бизнеса и беспощадно насмехается над коллегами.

Недавно под раздачу певца попала Татьяна Брухунова, возлюбленная Евгения Петросяна, а накануне он высмеял самого юмориста — по крайней мере его образ считали фолловеры.

В запрещенной соцсети певец поделился рилсом из постели со своей 69-летней экс-супругой Ларисой Копенкиной, с которой официально развелся аж в 2015 году.

«Охомутал молодуху. Ну вот когда зарабатываешь хорошо, то с тобой всегда будет рядом молодая, несмотря на твой возраст», — заявил артист, а в подписи добавил, что, конечно, не юморист, но тоже может позволить себе такие отношения.

Те комментаторы, которые уже насмеялись, уточнили, сошелся ли Прохор со своей возлюбленной. Вопросы пока остались без ответа, но обещаем, что при случае заставим артиста объясниться!

Напомним, что познакомились бывшие в 2012 году на Ямайке. По возвращении в Москву дружба быстро переросла в романтические отношения. В 2013-м влюбленные узаконили отношения, но через полтора года расстались из-за нового увлечения Прохора — как отмечала Копенкина, артист увлекся актрисой и певицей Анной Калашниковой.

А недавний скандал с участием Брухуновой, которую подписчики не раз упрекали в выборе нарядов не по возрасту, начался с ее неосторожных высказываний. Она жестко прошлась по любительницам фейковых «брендовых» сумочек — супругу Петросяна возмутила случайная встреча с такими дамами в одном из столичных ресторанов.

* Запрещен в РФ.