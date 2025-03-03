Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Максимом Александровичем Галкиным либо касается деятельности иностранного агента Максима Александровича Галкина.

Комик Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию Владимира Зеленского вместе с британским королем Карлом III. Об этом пишет портал EADaily.

В Белом доме 28 февраля прошли неудачные переговоры Зеленского и президента США Дональда Трампа. Американская сторона выразила недовольство нарушением протокола со стороны украинского лидера — политик был в черной толстовке, брюках и кроссовках.

«Ты смотри, что творится, а Карла III, короля Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховного главнокомандующего вооружёнными силами Великобритании, верховного правителя Церкви Англии, главы Содружества наций не смутило, что Владимир Александрович не в костюме»,— отметил шоумен.

Комментаторы разъяснили, что монарх слишком хорошо воспитан, чтобы реагировать на нарушения этикета со стороны гостей. Они добавили, что король был одет подобающе, а не в «охотничий костюм или садовый фартук».

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.