Рудковская пожалела осужденную на пять лет Блиновскую

Продюсер Яна Рудковская поддержала осужденную на пять лет блогершу Елену Блиновскую.

Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Это достаточно суровое наказание для матери четверых маленьких детей, которые неизвестно с кем останутся, пока отец находится на СВО (специальной военной операции)», — заявила медиаменеджер.

Рудковская отметила, что ей «очень жаль» из-за вынесенного Блиновской приговора. «Честно, мы рассчитывали на пересчет... и учет фактора несовершеннолетних детей», — добавила она.

Ранее Савеловский суд Москвы огласил приговор Елене Блиновской — ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. От последнего слова в суде «королева марафонов» отказалась, делегировав право высказаться своим адвокатам.