Соседов назвал комфортную сумму для жизни в Москве

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов признался, что не привык к дорогой жизни. Он утверждает, что может прожить почти на любую сумму, потому что никогда не зацикливается на деньгах. Соответствующее заявление он сделал в беседе с корреспондентом URA.RU.

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По его словам, основные траты у него уходят на еду и признался, что очень любит покушать. Причем предпочитает как домашнюю, так и ресторанную еду. При этом шопоголиком Соседов себя не считает, однако отметил, что у него много одежды. При этом он подчеркнул, что одну вещь он может даже носить десятилетиями.

Также Соседов отметил, что траты уходят на коммунальные платежи и проезд на общественном транспорте. Он отметил, что у него нет личного водителя, а сам предпочитает ездить на такси, общественном транспорте или метро.

"Если учитывать все эти факторы, то мне, чтобы комфортно прожить в Москве, думаю, тысяч сто рублей в месяц хватит", — заявил Соседов.

При этом он добавил, что в месяц он тратит все равно меньше 100 тысяч рублей.