Певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом в РФ) проживают в Израиле на птичьих правах — аренду их дома оплачивает известный российский олигарх, пишет «СтарХит» со ссылкой на источник.

Журналисты отметили, что на протяжении последних трех лет звездная пара живет за границей. Они уточнили, что ряд покровителей Пугачевой оказался в опале, но продолжает ее поддерживать.

«Дом, в котором они живут в Герцлии, в аренде находится. Более того, за аренду этого дома платит известный олигарх. То есть он им снял жилье и жестом доброй воли приютил — неправильно будет сказано — предоставил жилье», — отметил источник.

По его мнению, Галкин* поливает соотечественников грязью в связи с тем, что ему приходится за все платить свою цену. В его случае оплата принимается в резких шутках, выступления, признаниях в любви к другому государству.

Ранее сообщалось, что замок звездного семейства в деревне Грязь приходит в упадок без хозяев, несмотря на то, что на его содержание выделяется порядка 500 тыс. рублей в месяц.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.