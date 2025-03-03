«Мартынов был убит»: Юлиан рассказал об угрозах покойному композитору

Смерть композитора Юрия Мартынова потрясла представителей отечественного шоу-бизнеса. Брат легендарного Евгения Мартынова ушел на 68-м году жизни в следствии продолжительной болезни. О том, что беспокоило деятеля искусств при жизни больше всего, «МК» рассказал Заслуженный артист России, певец Юлиан.

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- Самой большой болью, которую Юра носил в себе долгие годы, была смерть брата, - говорит артист. - Он был точно уверен, что Евгений Мартынов был убит. Юра мне сам говорил, что не было никакого сердечного приступа в подъезде. Евгений был абсолютно здоровым человеком. Расследование тогда зашло в тупик, все следы преступления были, по словам Юры, ловко замаскированы. На дворе были лихие 90-е годы: разгул беспредела, коррупции и преступности. У Мартынова было очень много завистников и среди шоу-бизнеса. Великий певец и композитор, который пел сам свои песни лучше любого артиста. Евгений не смог подстроиться под новые законы и правила.

- В 42 года смерть от сердечного приступа в самом расцвете сил, конечно, многим казалась тогда очень странной, - продолжает Юлиан. - Юра долгие годы пытался вести собственное расследование. Мне он говорил, что ему даже поступали угрозы, чтобы он прекратил его. А он хотел узнать правду.

- Всю свою жизнь Юрий занимался наследием своего брата, организовывал вечера памяти, бережно хранил уникальные архивы, - поясняет артист. - При этом сам был очень талантливым мелодистом. Задвигал свой талант ради памяти брата. А песни Юры прекрасны. Я очень рад, что и в моем репертуаре есть композиция Юрия Мартынова. Конечно, он был совершенно недооценен как композитор при жизни. Всю свою жизнь он посвятил своему великому брату.