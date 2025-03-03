Самбурская получила неожиданный подарок на 38-летие

Актрисе и певице Настасье Самбурской 1 марта исполнилось 38 лет. Она получила в подарок от друга сюрприз в огромной коробке бирюзового цвета и рассказала подписчикам, что оказалось внутри.

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Как призналась артистка, она рассчитывала увидеть драгоценности, однако в коробке лежала надувная фигура Бэтмена.

«Какой страшный!» — не удержалась именинница.

При этом стоявший рядом даритель в шутку отметил, что «какой-никакой, а мужик».

«Ну не настолько все грустно», — возразила Настасья.

Однако Бэтмен оказался не единственным сюрпризом в коробке. Друзья вручили Самбурской 25 килограммов сухофруктов.

Ранее Настасья Самбурская отказалась выходить замуж из-за нежелания прерывать карьеру. При этом певица заявила, что готова заморозить яйцеклетку для того, чтобы родить ребенка в будущем.