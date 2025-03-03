Певец Natan назвал обиженными тех, кто критикует приговор Блиновской

Певец Natan (он же — Натан Миров) отреагировал в Telegram-канале на то, что суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы.

Миров опубликовал в личном блоге скриншот с комментариями под новостью о Блиновской, на котором один из интернет-пользователей возмутился мягкостью приговора. Комментатор заявил, что «королеву марафонов» должны были посадить не меньше, чем на 15 лет.

«Удивляют такие комменты. Неужели есть настолько обиженные люди?» — посетовал Natan.

27 февраля прошло финальное слушание по делу Блиновской. Прокуратура требовала отправить ее в колонию на шесть лет. На заседании суда Блиновская отказалась от положенного ей последнего слова, но выступила с речью, в которой полностью признала вину и попросила отсрочки наказания.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.