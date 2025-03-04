У молодой жены Петросяна нашли сотни тысяч долгов

Супруга юмориста Евгения Петросяна имеет задолженность в размере более 300 тысяч рублей. По данным Telegram-канала Shot, Татьяна Брухунова в течение длительного времени не оплачивала счета за жилищно-коммунальные услуги в своей роскошной квартире в центре Москвы, стоимость которой составляет около 440 миллионов рублей.

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На имя Брухуновой зарегистрированы две квартиры: одна расположена по адресу Лесная улица, в Тверском районе, а вторая — в жилом комплексе «Садовые кварталы», в районе Хамовники. Именно по последней квартире накопилась задолженность в размере 314 тысяч рублей. Как утверждается, на Брухуновой висит долг по квартплате в размере 128 тысяч рублей, за капитальный ремонт – 179 тысяч, за ЖКУ – 7 тысяч.

В районе Хамовники расположена роскошная квартира площадью 232,2 квадратных метра, стоимость которой составляет 441 миллион рублей. Высота потолков в квартире — 3,6 метра. В 2017 году квартира была оформлена в собственность на имя супруги Петросяна.

Стоимость второй квартиры Брухуновой, которая находится на Лесной улице, составляет 54 миллиона рублей. При этом за жилье площадью 77,5 квадратных метров она вносит оплату без задержек — все коммунальные услуги оплачиваются вовремя, задолженностей нет. В настоящее время супруга юмориста находится на Байкале, где она проводит время в «путешествии мечты».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко закрыла свое юрлицо в России после распада дуэта с бывшим мужем. В феврале Елена Степаненко решила ликвидировать юридическое лицо, через которое она получала доходы от своих выступлений и организовывала концерты.