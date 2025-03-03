Анна Асти подогрела слухи о разводе

Недавно в соцсетях обсуждался слух о разводе певицы Анны Асти и ее супруга бизнесмена Станислава Юркина.

Сплетники утверждали, что Анна и Станислав разъехались ещё в декабре прошлого года, но пока ещё по документам находятся в браке. Анна якобы удалила все совместные фото с мужем из своего аккаунта в соцсетях.

Однако команда певицы эти сплетни опровергала, пишет «КП».

«Эта информация не соответствует действительности, пара не расставалась. Также важно отметить, что с начала сольной карьеры Анна ведёт свой аккаунт исключительно как музыкальную платформу, поэтому в нём никогда не было совместных фотографий. Просим не распространять недостоверную информацию», - заявили в пресс-службе Анны Асти.

Но на красную дорожку музыкальной премии «Виктория» Анна с мужем не вышла. Артистку сопровождал маэстро Игорь Крутой.

Ранее "СП" писала, что Анна Асти рассказала, как пережила с мужем «кошмар» со слитыми интимными фото.