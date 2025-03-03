Бородина рассказала, как борется с головными болями

Телеведущая Ксения Бородина рассказала подписчикам в соцсетях, как борется с головными болями. Звезда призналась, что постоянно находится в тревоге, но пытается бороться с ней разными способами.

© Соцсети

«Я — ходячая тревога, и от этого боли головные. Занимаюсь всем, чем можно: и массажи, и иголки, и капельницы. Просто надо отдыхать, а я себе этого не позволяю. У меня первый выходной был вчера, но даже на отдыхе я много времени провожу в телефоне по работе. Встаю с утра и просто почти весь день в беготне. Поэтому надо обязательно думать о себе. Мой невролог сегодня, пока я была на капельнице, чуть ли не с ложки кормила. Я реально ничего не успеваю. Даже позавтракать. Бешеный график каждый день», — поделилась блогер.

Знаменитость в 2024 году стала психологом. Звезда окончила МГУ с красным дипломом. Она рассказывала, что после развода со вторым мужем проходила психотерапию. Бородина обратилась за помощью к специалисту и уже через три месяца увидела хорошие результаты. Позже бизнесвумен заявила, что хочет стать гештальт-терапевтом, и в сентябре 2023 года поступила в МГУ. По словам телеведущей, пока она не думает о консультировании других людей, а просто изучает интересное направление. Гештальт-терапия основана на принципе «здесь и сейчас», когда специалист помогает человеку лучше узнать самого себя через контакт с чувствами, эмоциями, потребностями и желаниями.

Звезда дважды была замужем: от бизнесмена Юрия Будагова она родила дочь Марусю, а от предпринимателя Курбана Омарова девочку Теону. Со вторым супругом Бородина развелась в 2021 году. Блогер признавалась в интервью Надежде Стрелец, что нанимала детективов, чтобы раскрыть измены экс-мужа. По словам телеведущей, бизнесмен проводил время со многими женщинами, и эта правда ее шокировала. Бородина отмечала, что тяжело все переживала: две недели она практически ничего не ела и не вставала с кровати, но потом смогла «взять себя в руки».