Пугачева впервые за долгое время обратилась к поклонникам

Каждый год в начале весны Алла Пугачева соблюдает давнюю традицию. Много лет назад певица придумала Праздник желтых тюльпанов. С тех пор вот уже 50 лет Примадонна каждый год разрешает весну.

О традиции Аллы Пугачевой знают все ее поклонники. И каждый год с трепетом ждут, когда же певица разрешит весну.

Раньше артистка выходила на балкон своего замка в Грязи и кричала собравшейся у забора толпе фанатов. В этот раз она обратилась к публике с Кипра, пишет «КП».

"Весну разрешаем!", – написала Пугачева.

Народ, правда, по-разному отреагировал на слова вокалистки. Кто-то обрадовался, а кто-то напомнил Пугачевой, что не рад ей.

Ранее «СП» писала, что юморист Максим Галкин* оказался в центре очередного скандала. Юморист дал концерты в Европе.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022