Невеста Лепса Аврора Киба посмеялась над фотографией певца с премии "Виктория"

Невеста Григория Лепса Аврора Киба опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию певца, сделанную на музыкальной премии «Виктория».

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На снимке Лепс стоит в одиночестве на красной дорожке мероприятия, оглядываясь на стоящий на фоне баннер с названием премии.

«Мысли Григория Викторовича: «Эмм, а почему не Аврора?» — подписала фото Киба в личном блоге.

Певец Григорий Лепс впервые появился на публике со своей невестой Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Она лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре Григорий Лепс объявил Кибу женой.

Сейчас девушка учится в Лондонском колледже моды, куда поступила в прошлом году. 5 февраля Авроре Кибе исполнилось 19 лет, в июле 2025 года Лепс будет праздновать свое 63-летие.

Накануне Лепс признавался, что хочет завести еще детей. Он заявлял о готовности стать отцом минимум два или три раза.